¡Exclusiva! ¿Kim Kardashian siente presión por triunfar como actriz? ¡Esto reveló en la promoción de Todo Vale!
Durante la promoción de la serie Todo Vale, Kim Kardashian y Niecy Nash sorprendieron con su español. ¡Ojo a lo que la socialité dijo sobre la actuación!
Luego de ‘presumir’ sus clases de español con la mejor actitud, Kim Kardashian y Niecy Nash hablaron de su experiencia al visitar México y conocer mas sobre la cultura durante la promoción de la segunda temporada de la serie Todo Vale. ¿Kim Kardashian siente presión por triunfar como actriz? ¡Checa lo que nos contó en exclusiva!