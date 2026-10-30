¡Exclusiva! Naomi Watts explica por qué México es tan importante en su vida durante la promoción de Todo Vale
Naomi Watts y Sarah Paulson revelaron su relación con los personajes que interpretan en Todo Vale, pero Naomi Watts sorprendió con lo que dijo sobre México.
Naomi Watts y Sarah Paulson, coprotagonistas de Todo Vale, compartieron en exclusiva sus impresiones de la gira promocional en México de la segunda temporada de la serie. Particularmente, Naomi Watts contó por qué México, su gente y su cultura, son muy importantes en su vida.