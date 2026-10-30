"¡¿Por qué no pone alto ahí?!”, Viviann Baeza reprueba que Pablo no defienda a Natalia de Manelyk en La Granja VIP

Mane y Natalia se dijeron de todo con señalamientos de afuera entre ambas durante una dinámica, pero los ánimos continuaron encendidos y llevaron su discusión al siguiente nivel. Por otro lado, Niurka reiteró la estrategia de su equipo, pero Julio no quedó convencido; Juio reveló que podría salvar a Kevyn y cambiar su estrategia de salvar a Natalia. ¡Ojo a todo lo que se dijeron ‘Mono’ y Pablo! Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 29 de octubre 2026.