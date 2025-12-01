inklusion logo Sitio accesible
Así se vivió el concierto por el Día Internacional del Sida

Venga La Alegría
TV Azteca

En un concierto lleno de mensajes y reflexiones, varias figuras del espectáculo alzaron la voz para hacer conciencia sobre la prevención del sida. Eduardo Capetillo Gaytán, Jorge Losa, Viviann Baeza y Manoella Torres, aprovecharon los micrófonos para contar sobre sus proyectos y aclarar algunos rumores.

