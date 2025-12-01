El diseño de uñas que será tendencia en este diciembre 2025 y debes intentarlo

Diciembre 2025 traerá una de las tendencias de uñas más elegantes y llamativas de la temporada. Con un estilo que combina brillo, minimalismo y un toque festivo, este diseño promete convertirse en el favorito para cerrar el año con glamour. Por tal razón, si buscas un look moderno, versátil y perfecto para cualquier evento navideño o de Año Nuevo, este es el estilo que definitivamente debes intentar.

De acuerdo a los expertos de la revista Vogue, la manicura con nail art de leopardo será el modelo estrella y favorito durante este mes, dejando de lado por un tiempo a la clásica francesa que cautiva al universo femenino en la época festiva.

Así puedes hacer las uñas con nail art de leopardo

Para no quedar fuera de la última tendencia, especialistas del sitio Le mini macaron compartieron una guía clara, simple y efectiva para aprender a hacerte estas uñas de leopardo, tanto si eres principiante como si ya tienes práctica.

En principio, deberás contar con estos materiales clave:



Esmalte base ( nude , beige, crema o rosa claro funcionan perfecto)

, beige, crema o rosa claro funcionan perfecto) Esmalte marrón, dorado o negro para las manchas

Un puntero ( dotting tool ) o un palillo

) o un palillo Pincel fino (opcional, para los bordes)

Top coat transparente.

Luego, tienes que seguir este paso a paso:



Preparar las uñas: lima para dar forma, remueve cutículas suavemente y limpia la superficie para que el esmalte se adhiera bien. Aplicar el color base: colocar dos capas del esmalte nude o claro que hayas elegido. Dejar secar bien antes de seguir. Crear las manchas interiores: con el puntero o palillo, agrega pequeños puntitos irregulares en color marrón, dorado o cualquier tono que quieras que destaque. Las manchas no deben ser perfectamente redondas. El efecto irregular es parte del estilo de leopardo. Dibuja los bordes oscuros: con esmalte negro y un pincel fino (o el palillo), rodea solo parcialmente cada manchita. Hacer pequeños "C", líneas quebradas o trazos cortos para lograr el efecto animal print. Agregar algunos puntos negros pequeños sueltos entre las manchas para completar el patrón. Sellar el diseño: cuando todo esté seco, aplica una capa generosa de top coat para proteger el diseño y darle brillo.

Otros tips para que queden más lindas

Además de seguir estos consejos, manicuras revelaron que, si quieres un estilo más sofisticado, puedes combinar el animal print con uñas lisas en negro, dorado o nude.

Y, para un acabado más glam, añade una capa de top coat con brillo o pequeños detalles metálicos. Por último, si usas esmaltes en gel, cada paso debe curarse en lámpara.