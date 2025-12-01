Los NÚMEROS y COLORES de la suerte para cada signo este 1 de diciembre, según las predicciones de Mhoni Vidente
Hoy es un día marcado por energías poderosas ideales para manifestar lo que deseas. Checa lo que Mhoni Vidente predice para cada signo del zodíaco.
El 1 de diciembre llega con una fuerte carga energética, y Mhoni Vidente ya adelantó cuáles serán los números y colores que potenciarán la suerte de cada signo. Según sus predicciones, este día es ideal para activar la abundancia, atraer buenas noticias y equilibrar las vibraciones personales.
Si quieres comenzar el mes con el pie derecho, toma nota de las combinaciones y tonos que podrían abrirte nuevas oportunidades, dado que, en sus redes sociales, la famosa astróloga compartió cuáles son los mejores para cada signo zodiacal.
Los números de la suerte para el 1 de diciembre
- Tauro: 6, 20, 43, 74.
- Géminis: 5, 14, 37, 52.
- Cáncer: 2, 12, 39, 50.
- Leo: 5, 16, 49, 60.
- Virgo: 2, 10, 27, 49.
- Libra: 12, 29, 44, 53.
- Escorpio: 6, 69, 70, 88.
- Capricornio: 11, 13, 48, 60.
- Sagitario: 10, 29, 37, 74.
- Acuario: 12, 14, 24, 90.
- Piscis: 7, 27, 50, 94.
Los colores de la suerte para el 1 de diciembre
- Aries: Rosa, amarillo y blanco.
- Tauro: Magenta, dorado y negro.
- Géminis: Rosa, morado y rojo.
- Cáncer: Verde, azul y amarillo.
- Leo: Café, verde y lila.
- Virgo: Blanco, amarillo y azul.
- Libra: Morado, rojo y café.
- Escorpio:Beige, plateado y negro.
- Capricornio: Blanco, azul y vino.
- Sagitario: Rosa, rojo y verde.
- Acuario: Naranja, verde y negro.
- Piscis: Amarillo, café y naranja.
Lo que puedes hacer sabiendo los números y colores de la suerte de tu signo
- Usarlos como guía para tomar decisiones importantes ese día, como elegir horarios, fechas o momentos clave.
- Incorporar el color en tu outfit, accesorios, maquillaje o incluso en tu manicura para atraer la energía positiva asociada.
- Utilizar los números en juegos de azar con responsabilidad, pero también como referencia para elegir asientos, direcciones o combinaciones.
- Meditar o manifestar con ese color, ya sea encendiendo una vela, usando una tela o visualizándolo en ejercicios de respiración.
- Decorar tu espacio de trabajo o tu casa con detalles del color recomendado para equilibrar vibraciones.
- Hacer afirmaciones o rituales de intención utilizando el número de la suerte como repetición o estructura.
- Tomarlo como una herramienta de enfoque, no como una regla, para potenciar tu intuición y energía personal durante el día.
- Crear un recordatorio en tu celular o agenda, usando ese número o color como símbolo de protección, claridad o prosperidad.
