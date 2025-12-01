Los NÚMEROS y COLORES de la suerte para cada signo este 1 de diciembre, según las predicciones de Mhoni Vidente

El 1 de diciembre llega con una fuerte carga energética, y Mhoni Vidente ya adelantó cuáles serán los números y colores que potenciarán la suerte de cada signo. Según sus predicciones, este día es ideal para activar la abundancia, atraer buenas noticias y equilibrar las vibraciones personales.

Si quieres comenzar el mes con el pie derecho, toma nota de las combinaciones y tonos que podrían abrirte nuevas oportunidades, dado que, en sus redes sociales, la famosa astróloga compartió cuáles son los mejores para cada signo zodiacal.

Los números de la suerte para el 1 de diciembre

Tauro: 6, 20, 43, 74.

6, 20, 43, 74. Géminis: 5, 14, 37, 52.

5, 14, 37, 52. Cáncer: 2, 12, 39, 50.

2, 12, 39, 50. Leo: 5, 16, 49, 60.

5, 16, 49, 60. Virgo: 2, 10, 27, 49.

2, 10, 27, 49. Libra: 12, 29, 44, 53.

12, 29, 44, 53. Escorpio: 6, 69, 70, 88.

6, 69, 70, 88. Capricornio: 11, 13, 48, 60.

11, 13, 48, 60. Sagitario: 10, 29, 37, 74.

10, 29, 37, 74. Acuario: 12, 14, 24, 90.

12, 14, 24, 90. Piscis: 7, 27, 50, 94.

Los colores de la suerte para el 1 de diciembre

Aries: Rosa, amarillo y blanco.

Rosa, amarillo y blanco. Tauro: Magenta, dorado y negro.

Magenta, dorado y negro. Géminis: Rosa, morado y rojo.

Rosa, morado y rojo. Cáncer: Verde, azul y amarillo.

Verde, azul y amarillo. Leo: Café, verde y lila.

Café, verde y lila. Virgo : Blanco, amarillo y azul.

: Blanco, amarillo y azul. Libra : Morado, rojo y café.

: Morado, rojo y café. Escorpio :Beige, plateado y negro.

:Beige, plateado y negro. Capricornio: Blanco, azul y vino.

Blanco, azul y vino. Sagitario : Rosa, rojo y verde.

: Rosa, rojo y verde. Acuario: Naranja, verde y negro.

Naranja, verde y negro. Piscis: Amarillo, café y naranja.

Lo que puedes hacer sabiendo los números y colores de la suerte de tu signo