Conductores de Venga La Alegría se quedan impactados con romance de Rosario Tijeras 4

¿Vale la pena rehacer tu vida cuando el amor toca a tu puerta después de perder a tu pareja? Esta es la discusión que desató Rosario Tijeras 4 entre los conductores de Venga La Alegría.

Rosario Tijeras 4 desata grandes pasiones entre los conductores de Venga La Alegría: ¿Es correcto que Rosario rehaga su vida amorosa con otro hombre tras perder a El Ángel?

Disfruta de Rosario Tijeras 4 de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, por Azteca UNO.

