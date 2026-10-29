¡Aclara tus dudas de diabetes, gastroenterología y más con los médicos especialistas de Consulta a la Mano!

¿Cómo distinguir entre intolerancia al gluten y colon irritable? ¿El estrés puede causar acné? ¿Si tengo diabetes no puedo comer dulce? ¿La insulina provoca ronchas? En Consulta a la Mano, un grupo de médicos especialistas en dermatología, gastroenterología, alergología, diabetes, nefrología y neurología, respondieron todas las dudas frecuentes para cuidar de la salud. ¡No te automediques!