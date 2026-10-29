¡Luz Elena y Mauricio Barcelata protagonizan cuestionable polémica en el Sin Palabras!

El Favorito y el Pueblo se tomaron muy en serio el Sin Palabras y la polémica no se hizo esperar. En esta ocasión Luz Elena y Mauricio Barcelata protagonizaron una confusión que pudo marcar el destino del mejor juego del mundo mundial. ¿Habrá Final de viernes? ¡Revive el Sin Palabras completo del 29 de octubre 2026!