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¡Luz Elena y Mauricio Barcelata protagonizan cuestionable polémica en el Sin Palabras!

Con la intensión de conseguir una crucial victoria en el Sin Palabras, el Favorito y el Pueblo lo dieron todo. ¡Ojo a la que se armó con Luz Elena y Mauricio!

El Favorito y el Pueblo se tomaron muy en serio el Sin Palabras y la polémica no se hizo esperar. En esta ocasión Luz Elena y Mauricio Barcelata protagonizaron una confusión que pudo marcar el destino del mejor juego del mundo mundial. ¿Habrá Final de viernes? ¡Revive el Sin Palabras completo del 29 de octubre 2026!

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