"¡Quiso fregar y los fregó!”, Flor Rubio estalla por Kevyn ‘Bicolor’ y lanza fuerte mensaje a Pablo en La Granja VIP
Luego de alzar la voz por la actitud de Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP, Flor Rubio aseguró que a Pablo “le ha faltado claridad” con Natalia y Bebeshita.
Kevyn ‘Bicolor’ saboteó el juego con sus compañeros y fue sancionado en la nominación, Bebeshita reveló un encuentro con Pablo Montero que desató las burlas de Natalia y Niurka y mucho más. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 28 de octubre 2026!