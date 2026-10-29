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Niurka revela cómo analiza a las personas en La Granja VIP: “Todo lo veo como una radiografía”

La Granjera reveló cómo descubre la verdadera forma de ser de las personas

Niurka Marcos compartió en La Granja VIP cómo observa y analiza a las personas que la rodean. La vedette explicó que escucha, observa y estudia cada situación con la cabeza fría, pues asegura que prefiere pensar antes de reaccionar. “Yo peleo con la cabeza y nunca con los pies”, expresó al describir su manera de enfrentar los conflictos.
Además, dejó claro que hay tres cosas que procura conservar siempre: la humildad, la humanidad y la razón. “Nunca me permito pelearme con la razón”, afirmó, mientras aseguró que mantiene los pies bien plantados en la tierra.

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