"¡Es una humillación!”, Emilio Levy explota por la supuesta oportunidad que Ana Bárbara le habría dado a Ángel Muñoz
Tras lanzar un severo señalamiento sobre Ana Bárbara, Emilio Levy dejó claro su sentir por la supuesta segunda oportunidad que habría recibido Ángel Muñoz.
Emilio Levy lanzó una fuerte acusación sobre Ana Bárbara, pues asegura que la cantante le habría cerrado puertas en su camino profesional y reaccionó a la supuesta oportunidad que habría recibido Ángel Muñoz. Además, reveló por qué Ana Bárbara se habría alejado del ojo público. ¿Cómo honra la memoria de Mariana Levy? Esto compartió Emilio Levy.