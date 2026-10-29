"¡Es una humillación!”, Emilio Levy explota por la supuesta oportunidad que Ana Bárbara le habría dado a Ángel Muñoz

Emilio Levy lanzó una fuerte acusación sobre Ana Bárbara, pues asegura que la cantante le habría cerrado puertas en su camino profesional y reaccionó a la supuesta oportunidad que habría recibido Ángel Muñoz. Además, reveló por qué Ana Bárbara se habría alejado del ojo público. ¿Cómo honra la memoria de Mariana Levy? Esto compartió Emilio Levy.