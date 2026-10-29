¡Así fue la presentación de Lobos, con un elenco de primer nivel!

Luego de dos décadas alejado de los escenarios, la obra Lobos marca el regreso de Eduardo Yáñez al teatro. El productor Omar Suárez reunió un elenco de primer nivel para la puesta en escena que estrenará este 3 de diciembre en la CDMX: Roberto D’Amico, Lisardo, Jesús Ochoa y Luis Felipe Tovar. ¡Aquí todos los detalles!