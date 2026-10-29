Venga La Alegría | Programa 29 de octubre 2026 Parte 1 | Las reacciones al ‘sabotaje’ de Kevin ‘Bicolor’ en La Granja VIP, el Beliween 2026 y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de octubre 2026, parte 1: La aparición de Victoria Justice y todo lo que sucedió en Beliween 2026, Benny Ibarra hace frente a los cuestionamientos por la serie de Timbiriche, el reporte actualizado y completo del estado de salud de Laura Bozzo, Poncho Herrera revela por qué terminó en la sala de urgencias; un presunto intento de sustracción en la colonia Morelos y detalles del descarrilamiento de trenes en España, todo explicado Con Peras y Manzanas; y el reportaje de Víctor Landeros.

También, cómo tener una relación de pareja sin renunciar a quién somos, cómo hacer tocados para Catrina con materiales reciclados, la receta de coles rellenas, Adame aclaró su publicación sobre la muerte de Laura Bozzo, la hija de Jesús Ochoa contó la verdad sobre su accidente y una espectacular pasarela de Catrinas muy coloridas. Además, la que se armó con el supuesto sabotaje de Kevin ‘Bicolor’, lo que soltó Bebeshita sobre Pablo Montero y los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Venga La Alegría!