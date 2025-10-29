inklusion logo Sitio accesible
“Fueron jaloneos... para nada golpes”, Cristian Castro explica cómo fue el episodio violento que vivió con Verónica Castro

Por primera vez, Cristian Castro habló del episodio en el que habría violentado a su mamá, Verónica Castro, y reconoció que sí hubo una confrontación.

Por primera vez, Cristian Castro habló del episodio en el que habría violentado a su mamá, Verónica Castro, y reconoció que sí hubo una confrontación, pero no como lo cuentan. Además, el cantante de baladas habló del presente de su relación amorosa.

