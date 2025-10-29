La Bea pide ayuda al Tío Pepe porque los granjeros no le hacen caso, y este fue el consejo de El Mayoral

En su segundo día como La Capataz, La Bea ha señalado uno de sus mayores retos: varios granjeros y peones “le dan el avionazo” cuando les pide algo. Le pidió ayuda al Tío Pepe, quien ya le aconsejó cómo debería proceder.

La Bea dice que algunos de sus compañeros hacen las cosas cuando quieren o hasta le ponen mala cara al darles indicaciones.

“Que vean que sí te acuerdas”: el consejo del Tío Pepe para que La Bea sea mejor líder

El Mayoral ya habló con La Capataz de esta semana y le dejó claro que, aunque les hable con cariño a los granjeros, debe saber establecer un límite para el momento en que necesita atención de su parte. Le sugirió decirles: “te voy a pedir que cuando te indique algo, lo hagas si puedes en el momento mejor”.

Sin embargo, el mayor consejo que el Tío Pepe le dio a La Bea fue que, cuando dé una indicación a una persona, a los 5 minutos le pregunte si ya lo hizo. “El secreto está en que veas que sí lo hagan. Que vean que sí te acuerdas”, dijo.

El Mayoral también recordó una de las características que debe tener un capataz: debe ser el símbolo del esfuerzo. “Eso es un poquito lo que nos ha faltado, o tal vez en Sergio no lo acabó de asimilar”, agregó.

Lola Cortés promete evidenciar a los peones que no cumplieron sus tareas

Cuando La Bea contó sus preocupaciones a Fabiola Campomanes, César Doroteo y Lola Cortés, esta última prometió que informará a La Capataz de los peones que no cumplan con sus labores. Esto se debe a que, si La Bea les pregunta directamente, ellos responden que sí cumplieron con todo lo que debían.

Esta mañana Lola comenzó a realizar las tareas relacionadas con los animales que debían cumplir los peones, quienes se quedaron dormidos por tercer día consecutivo.

Los peones de esta semana son Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia, Omahi y Sergio Mayer Mori. Los 4 están cumpliendo con este rol por primera vez desde que inició el reality show.