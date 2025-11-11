inklusion logo Sitio accesible
¿La dejó ‘vestida y alborotada’? Cristian Castro habría terminado con Mariela Sánchez

Medios argentinos aseguran que Cristian Castro y Mariela Sánchez han terminado su relación tras una infidelidad. ¿Será definitivo? Aquí la historia completa.

Aunque anunciaron que se casarían en febrero del 2026, medios argentinos aseguran que Cristian Castro y Mariela Sánchez han terminado su relación. Al parecer, el hijo de Verónica Castro habría engañado a Mariela con una fan, con la que ahora se pasea por Mendoza. ¿Será el ‘truene’ definitivo? Aquí la historia completa.

