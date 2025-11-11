¿La dejó ‘vestida y alborotada’? Cristian Castro habría terminado con Mariela Sánchez
Medios argentinos aseguran que Cristian Castro y Mariela Sánchez han terminado su relación tras una infidelidad. ¿Será definitivo? Aquí la historia completa.
TV Azteca
Aunque anunciaron que se casarían en febrero del 2026, medios argentinos aseguran que Cristian Castro y Mariela Sánchez han terminado su relación. Al parecer, el hijo de Verónica Castro habría engañado a Mariela con una fan, con la que ahora se pasea por Mendoza. ¿Será el ‘truene’ definitivo? Aquí la historia completa.
