Ángela Aguilar desata controversia con su nuevo “ee-oooh” al estilo Freddie Mercury

Ángela Aguilar, una de las voces más destacadas del regional mexicano, vuelve a estar en el ojo del huracán. Durante sus recientes presentaciones, la cantante ha llamado la atención no solo por su potente voz y sus impecables atuendos, sino por una actitud que muchos consideran “demasiado confiada” y, sobre todo, por un nuevo gesto arriba del escenario que ha causado revuelo: su intento de imitar el icónico “ee-oooh” de Freddie Mercury, el legendario vocalista de Queen.

Un homenaje con controversia

En varios videos que circulan en redes sociales, se observa a Ángela interactuando con el público de una manera muy similar a la del intérprete británico durante sus históricos conciertos. La artista mexicana primero levantó el micrófono y comenzó diciendo: "le voy a copiar a mi esposo, que le copiaba a Freddie Mercury", e inmediatamente comenzó a lanzar vocalizaciones para que el público repita las notas, tal como lo hacía la legendaria estrella en su inolvidable presentación en el Live Aid de 1985.

Aunque algunos fanáticos han aplaudido este gesto y lo ven como un homenaje a uno de los más grandes ídolos del rock, otros no han sido tan benevolentes.

“Ángela Aguilar se siente Freddie Mercury del mariachi”, escribió un usuario en tono sarcástico, mientras que otros señalaron que la intérprete de “Qué agonía” debería concentrarse en fortalecer su propio estilo, en lugar de intentar imitar a artistas internacionales.

Una Gira llena de polémicas

En medio de esta polémica, Ángela continúa con su gira “Libre corazón” por Estados Unidos, donde ha ofrecido conciertos en ciudades como Los Ángeles, Houston y Chicago. Sin embargo, algunos críticos han señalado la baja convocatoria en ciertos recintos, lo que ha desatado comentarios sobre su verdadera influencia fuera de México.

La propia cantante respondió a las críticas asegurando que “no se necesita estar lleno para que un concierto sea mágico” y que para ella lo más importante es “cantar desde el corazón, aunque sea para una sola persona”. Sus declaraciones, aunque sinceras, también fueron interpretadas por algunos como una justificación ante los números modestos de su gira.