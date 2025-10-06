"¡La verdad siempre va a salir a la luz!”, Cruz Martínez detalla su proceso legal con Alicia Villarreal

A su paso por el aeropuerto de la CDMX, Cruz Martínez compartió cómo va el proceso legal con Alicia Villarreal y detalló cómo lleva su relación con sus hijos y con Melenie Carmona. El músico también reaccionó a los cuestionamientos sobre el proceso legal por separación de bienes; por otro lado, habló del presunto abusador de Melenie Carmona y de las declaraciones de Arturo Carmona.