Emiliano Aguilar se burla de Ángela Aguilar y Christian Nodal. “No vengo cantando ópera desde los 4 años”

Tras algunas semanas de “paz”, Emiliano Aguilar volvió a dedicar un fuerte mensaje en redes sociales a la familia de su padre, Pepe Aguilar. Esta vez los acusó indirectamente de impedir su asistencia a los Billboard Latin Music Awards. En su mensaje aprovechó para burlarse de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“No vengo cantando ópera desde los 4 años”, se burla Emiliano Aguilar

Este fin de semana, Emiliano Aguilar volvió a publicar un video en redes sociales donde alude a Pepe Aguilar y su familia. Lo presentó como un mensaje dirigido a las personas “que impidieron que fuera a los Billboard”.

Hasta este punto no quedaría completamente claro a quién se refería Emiliano, pero inmediatamente después lo especificó: “todos sabemos quiénes son, aguas porque ahí voy con todo, yo vengo con todo”.

El primogénito de Pepe Aguilar dijo que le “tumbará el puesto” a sus familiares y lo hará desde su especialidad, el rap. También se burló indirectamente de Leonardo y Ángela Aguilar, sus medios hermanos, y de Christian Nodal. “No vengo con pin$% covers, no vengo cantando ópera desde los 4 años y no tengo un pin$%& tatuaje de un tendedero en la maceta como pend$&”.

El evento al que Emiliano Aguilar quería ir pero “se lo impidieron”

En su video, Emiliano explica que quería asistir a los Billboard Latin Music Awards, programados para el 23 de octubre en Miami. “Ni iba a rapear ni nada, nomás era ir, pero ni eso quisieron estas personas”. Aseguró que “tenían miedo” de su asistencia.

Visiblemente molesto, el rapero dijo que en un futuro podrá ir a los eventos y premiaciones que él desee. “A mí me van a ver en los Billboard, en los Latin Grammy, a lo mejor no en éste porque gracias por meter la pata para que no fuera”.

En la premiación a la que Emiliano Aguilar quería asistir, ni su padre ni el resto de la familia tienen nominaciones en 2025. Cazzu, a quien ha mostrado admiración el primogénito de Pepe Aguilar, tiene dos nominaciones: Álbum Latin Pop del Año y Artista del Año Femenina en la categoría de Latin Pop.