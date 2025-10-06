La frase de poder que definirá a Carolina Ross en La Granja VIP: “No vas a poder domar”

Carolina Ross, la novena celebridad de La Granja VIP , llega a este reto extremo dispuesta a todo: ¡ya nos reveló la sorprendente frase que la va a definir a lo largo de la competencia, y vaya que es poderosa! Entérate de todos los detalles a continuación.

¿Cómo se definió Carolina Ross para La Granja VIP?

Hace unas horas y luego de que Carolina Ross fuera destapada como granjera en el medio tiempo del partido Tigres vs Cruz Azul, La Granja VIP publicó un explosivo video que encendió los ánimos entre los internautas ya que en él la cantante se definió como una persona ¡indomable!

“Yo soy puro amor, pero si te metes conmigo vas a encontrar algo que no vas a poder domar... ¡ajúa!”, dijo Carolina ataviada con un look western que mezcló lo campirano con lo fashion.

La Granja VIP, por otra parte, no pudo evitar su emoción al reconocer que Ross dará mucha batalla tanto en el huerto como en el establo de sus dominios: "¡Bienvenida #CarolinaRoss a #LaGranjaVIP! De los escenarios a mis tierras para vivir esta nueva aventura. ¡Qué emoción!”, escribió para acompañar el post.

¿Qué frases definen a las otras celebridades de La Granja VIP? Una a una

Antes de Carolina Ross, los 8 primeros granjeros confirmados también participaron en un video en el que se definieron con una frase que dejó impactada a la comunidad virtual: ¡las polémica y roces se van a poner intensas en el gallinero!

Una a una, estas fueron las palabras que cada celebridad eligió para definirse en La Granja VIP:

ALFREDO ADAME : “Yo no me dejo de nadie”.

: JAWY MÉNDEZ : “Con los míos soy leal hasta la muerte, pero si me traicionan ¡saco mi lado animal!”

: KIM SHANTAL : “Digan lo que digan aquí estoy, más fuerte y sin ganas de quedarme callada”.

: SANDRA ITZEL : “Mi lado animal no ruge, ¡resiste!, y eso es más difícil de vencer”.

: “EL PATRÓN” ALBERTO DEL RÍO: “No vine a hablar, ¡vine a rugir!, porque cuando saco mi lado animal hasta el ring tiembla”.

CÉSAR DOROTEO: “Saco mi lado animal pero con elegancia, porque hasta la fiera sabe posar”.

MANOLA DÍEZ : “No necesito decir mucho: ya mi presencia incomoda a quien no puede conmigo”.

: KIKE MAYAGOITIA: “De donde vengo no nos sabemos rajar”.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con un total de 16 celebridades dispuestas a trabajar y a cumplir los retos más extremos de la televisión mexicana se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas un solo minuto de las transmisiones 24/7 en la plataforma Disney+!