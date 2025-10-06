Rosario Tijeras 4: ¿Cuándo y a qué hora ver el final de temporada?

Rosario Tijeras, protagonizada por la irremplazable Bárbara de Regil, está por llegar a su fin. La 4ta temporada nos regaló momentos que nos conmovieron, pero también otros que nos hicieron enfurecer. El último capítulo se transmitirá en la pantalla chica el próximo viernes 10 de octubre alrededor de las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en las transmisiones de Azteca UNO.

¿Cómo se preparó Bárbara de Regil para Rosario Tijeras 4? ¡Checa lo que reveló a Vanessa Claudio! TV Azteca [VIDEO] Bárbara de Regil, protagonista en Rosario Tijeras 4, reveló cómo se preparó y adelantó algunas sorpresas que veremos en la cuarta entrega de la serie.

Esta última temporada representó una profunda evolución emocional del personaje, ya que Rosario tuvo que surgir como Ave Fénix para dar con el paradero de su hija Ruby, quien es interpretada por la actriz Samantha Acuña, tras el asesinato de los padres adoptivos de la joven. Además, en esta entrega, vimos partir a algunos de los personajes que, por alguna u otra razón, se ganaron el corazón del público, como el caso de ‘El Papi’, el cual fue interpretado por Luis Fernando Peña.

Cabe mencionar que en esta entrega también estuvo presente Susana Zabaleta con el personaje de ‘Tata’, una poderosa narcotraficante cuyo nombre resuena con fuerza en los círculos criminales del país; su imperio lo oculta con la fachada de una tienda de ropa de la que es dueña.

Esto se sabe de Rosario Tijeras 5

En entrevista para The Hollywood Reporter en Español, Bárbara de Regil confirmó que la serie que la catapultó a la fama tendrá una quinta entrega. La nueva temporada no sólo plantea una continuación argumental lógica, sino también una evolución creativa en términos de tono y enfoque.

La relación entre Rosario Tijeras y su hija parece encaminarse hacia el centro de la narrativa, mientras que el regreso de personajes del pasado, las lealtades fracturadas y los nuevos enemigos contribuirán al desarrollo de una historia que ha sabido reinventarse con el paso de los años.

