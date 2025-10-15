inklusion logo Sitio accesible
Enrique Guzmán aclara cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán

Enrique Guzmán compartió en exclusiva el resultado de la intervención quirúrgica a la que se sometió su hija Alejandra; también habló de Luis Enrique.

Enrique Guzmán compartió en exclusiva para Venga La Alegría el resultado de la intervención quirúrgica de columna a la que se sometió su hija Alejandra. Además, habló de las nuevas responsabilidades de su hijo Luis Enrique tras el fallecimiento de Silvia Pinal.

