¡Aristeo sufre una importante lesión en las playas del Exatlón! ¿Cuál es su estado de salud?

A pesar de su lesión, Doris permanece en la competición; Aristeo se sincera sobre su rendimiento y sufre un terrible accidente. ¡Revive lo más impactante de Exatlón del 19 de octubre 2025!

