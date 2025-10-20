"¿Por qué me exhibes?": Cynthia de la Vega fue a Venga La Alegría Fin de Semana para enfrentar a Rey Grupero

La Granja VIP es un programa que exalta los ánimos y las pasiones de quienes lo estamos disfrutando. Esto no ocurre solamente en tu hogar o en tu oficina, sino también en los foros de televisión. Así le pasó a Cynthia de la Vega y Rey Grupero, quienes “se enfrentaron” en Venga La Alegría Fin De Semana.

Cynthia de la Vega y Rey Grupero debaten por Eleazar Gómez

Este sábado Cynthia de la Vega, esposa de Kike Mayagoitia, acudió como invitada a Venga La Alegría Fin De Semana. Ahí, debatió con Rey Grupero sobre un tema que encendió las redes sociales: la supuesta segunda trampa de Eleazar Gómez en La Granja VIP.

La modelo y exreina de belleza relató que el crítico de La Granja VIP hizo una publicación en Instagram acusando a Eleazar de haber hecho trampa en el reto de La Salvación; al no estar de acuerdo, ella puso un comentario en ese post. Después, “agarra mi comentario, hace un reel y dice: ‘entonces cuando a Kike se lo frieguen…’”, explicó Cynthia.

Ella afirmó que durante el duelo de El Capataz fue claro que Eleazar había hecho trampa y estuvo de acuerdo, pero que en la siguiente competencia lo que hizo estaba permitido. “Cuando realmente sea así [la trampa], lo pelearemos”, agregó.

Por su parte, Rey Grupero sostuvo su opinión de que Eleazar volvió a hacer trampa, e incluso dijo: “cuando le toque a Kike me voy a hacer como que no escuché nada”.

Este debate fue seguido por una conversación amistosa sobre lo más destacado que ocurrió en La Granja VIP durante la semana, y tanto Cynthia de la Vega como Rey Grupero bromearon con lo sucedido en un clip de redes sociales. Recordemos que dos participantes del reality show, Kike Mayagoitia y Jawy Méndez, forman parte de la familia Venga La Alegría.

Cynthia de la Vega dice que el gimnasio es el lugar seguro de Kike Mayagoitia

La modelo compartió en Venga La Alegría Fin De Semana que el gimnasio siempre se ha sentido como un lugar seguro para Kike Mayagoitia y una de sus mayores pasiones, por eso pasa mucho tiempo ahí. También confesó que estaba impactada de verlo llorar, pues esto nunca había ocurrido hasta el día en que el conductor se despidió para su entrada a La Granja VIP.

Cynthia de la Vega reveló que Kike no estaba seguro de qué podía aportar al reality show. “Es demasiado qué aporta porque hay mucha gente que no entiende qué es la disciplina, la dedicación, el trabajo, y son cosas que para mí tienen mucho más valor”.