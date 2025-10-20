Este fue el último mensaje que publicó Medio Metro antes de ser asesinado

Una lamentable noticia se presentó este lunes 20 de octubre, pues se reporta que el Medio Metro original falleció en Puebla. Justamente los indicios preliminares del hallazago del cuerpo del oriundo de Puebla indican que el golpe en la cabeza se provocó, por lo que se habla de un homicidio. Esto fue lo último que publicó y esta es su historia como animador de fiesta de los barrios poblanos.

¿Quién fue Medio Metro, el original?

La noticia se propagó de manera inmediata en los medios de comunicación, sin embargo existió una gran confusión. En estos momentos existen dos grandes exponentes del personaje, mismos que tuvieron una pelea directa por el nombre. Sin embargo, el hombre al que encontraron sin vida fue el “primerito” que se empezó a popularizar con el nombre de Medio Metro.

Justamente la familia sonidera fue la que empezó a propagar la noticia y los primeros reportes (información aún en curso) dictaminaron que se trató de un homicidio. El nombre del primer Medio Metro es Francisco Pérez, quien fue localizado sin vida en un canal de agua de San Sebastián de Aparicio, Puebla. Se habla de signos de violencia e impactos de bala, los rasgos que tenía este personaje que precisamente inspiró a los que hoy gozan de fama nacional.

¿Cuál fue el último mensaje que publicó Medio Metro?

Como se comentó en un inicio, se estaba confundiendo a este hombre con uno de los dos que alcanzaron la fama con este personaje. Sin embargo tras la viralización del Medio Metro que surgió con sonido Pirata, este se conoció como el Medio Metro de El Alto o el Medio Metro de Puebla. En ese sentido, su fama se quedó en un ámbito un poco más local.

@user2883998761934 yo soy el original y famoso medio metro de Puebla y del barrio del alto ♬ sonido original - yo soy el original medio metro

Este hombre no tenía redes sociales, aunque hay un usuario en TikTok que parece ser él, quien dejó de publicar videos desde enero del 2023. Allí se le ve indicando que él es el original (o el primero en tener ese sobrenombre). Sin embargo, no hay publicaciones recientes de sus actividades.