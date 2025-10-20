¿Quién será el próximo Capataz de La Granja VIP? Ellos son los finalistas

La competencia por el liderazgo está que arde en La Granja VIP. El juego para definir al próximo Capataz puso a prueba agilidad, estrategia y mucha velocidad mental. Aunque algunos de los participantes habituales no pudieron competir, el reto se vivió con intensidad y dejó claro que el mando está en juego entre perfiles muy distintos.

¿Cómo fue la prueba para elegir al nuevo Capataz en La Granja VIP?

En esta ocasión, el reto consistió en desenredar una cuerda amarrada a la cintura mediante un mosquetón con candado y de la otra orilla, ser desengachada de la estructura donde se encuentra enredada. Una vez liberada la cuerda totalmente, los granjeros corrieron a buscar la llave correcta en una caja para soltar el otro extremo. Ya libres, tenían que enrollar toda la cuerda en una bobina asignada y, al terminar, correr a tocar la campana. Todo bajo la presión del tiempo.

Los peones actuales —Lola Cortés, Fabiola Campomanes, Lis Vega y Jawy— no fueron elegibles para participar. Además, Eleazar Gómez quedó fuera como castigo por la trampa que cometió la semana pasada durante esta misma competencia.

¿Quiénes son los finalistas para ser Capataz esta semana?

El Equipo Rojo, conformado por Alfredo Adame, Omahi, Sandra Itzel, Kike Mayagoitia y Sergio Mayer Mori, fue el encargado de enfrentarse primero al desafío. Aunque todos dieron lo mejor de sí, fueron Sergio y Kike quienes lograron completar el circuito en el menor tiempo. Sandra quedó en tercer lugar, muy cerca de alcanzar la campana, mientras Alfredo bromeó con que la juventud le había pasado por encima.

Mientras que para el Equipo Verde, compitieron por primera vez La Bea, Manola Díez y Teo, junto a Kim Shantal y El Patrón. Recordemos que La Bea, Manola y Teo fueron peones la semana pasada, por lo cual no habían participado. Con todo el entusiasmo, Teo dio la gran sorpresa al ser el primer finalista de este segundo grupo, junto a Kim, quien llegó en tercer lugar por un pequeño error de El Patrón durante la competencia, para convertirse en la primera mujer que competirá por el puesto de El Capataz.

La decisión final se tomará esta noche durante la Gala, y promete mover las estrategias de todos los granjeros. Con dos perfiles tan distintos entre los finalistas, el liderazgo puede tomar rumbos muy distintos. ¿Quién será el Capataz de La Granja VIP esta semana? Todo se definirá en unas horas.

