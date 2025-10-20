¡Drama en el Granero! Lola Cortés rompió en llanto y Manola Díez la consoló de forma inesperada: “Te cambio lugar”

La Granja VIP vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Lola Cortés, afectada por el ambiente rudo del granero, no pudo contener el llanto. La artista se mostró vulnerable y agotada física y emocionalmente, pero encontró en Manola Díez una inesperada aliada que no dudó en ofrecerle consuelo, empatía… y hasta su lugar.

¿Por qué Lola Cortés rompió en llanto en La Granja VIP?

Después de una noche incómoda al dormir entre paja, con frío, tierra y malestar, Lola Cortés se quebró frente a Manola Díez. Entre lágrimas, expresó que se sentía abrumada por el entorno, el polvo y su propia mente que le jugaba rudo cuando se activaron sus alergias, tanto que llegó al grado de pensar que no lo soportaría. Fue entonces que Manola, lejos de juzgarla, se le acercó con palabras de apoyo.

Le ofreció cambiar de lugar si eso ayudaba, le aseguró que no estaba sola y le recordó que Dios estaba con ella. La animó a respirar profundamente, a recordar a sus hijos y a repetir mentalmente que todo está bien. Esa mezcla de contención emocional, fe y cariño en un fuerte abrazo generó un momento íntimo que conmovió también a los espectadores.

¿Qué le dijo Manola Díez a Lola Cortés para tranquilizarla?

Con una sensibilidad que sorprendió a todos, Manola le compartió a Lola una frase que le enseñó su propio hijo: “Respira y sigue siendo tú”. La abrazó, le recordó su fortaleza, su historia y la necesidad que la había llevado hasta el programa. Incluso se ofreció a compartir las tareas de peona si su alergia no mejoraba.

También la animó a ver el lado positivo de la experiencia, como es estar al aire libre, rodeada de naturaleza y animales, para mostrarle que no están realmente encerrados, que pueden disfrutar de ese contacto natural. Para Manola, La Granja VIP es una oportunidad de conectar con lo esencial, y quiso transmitirle esa visión a Lola.

Lola, conmovida, terminó por agradecer el gesto con una sonrisa tímida y asegurarle que no pensaba rendirse. Fue un momento genuino, lleno de humanidad, que demostró que, más allá del juego, en el granero también hay espacio para la sororidad.