¡Adrián Di Monte se estrena en la música y lanza mensajes a Michelle Vieth y Natalia Alcocer!

Adrián Di Monte sale en apoyo de Michelle Vieth, luego de que su hijo Leandro hablara de un distanciamiento con la actriz y señalara que habría perdido apoyo económico por su relación sentimental. Por otro lado, el actor ya se puso el sombrero para echarle porras a Natalia Alcocer en la Segunda Temporada de La Granja VIP. ¡Ojo con la nueva faceta de Adrián Di Monte en la música!