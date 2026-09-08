¡Adrián Di Monte se estrena en la música y lanza mensajes a Michelle Vieth y Natalia Alcocer!
Además de enviar mensajes hacia sus amigas Michelle Vieth y Natalia Alcocer, Adrián Di Monte reveló detalles sobre su nueva faceta musical. ¡Aquí los detalles!
Adrián Di Monte sale en apoyo de Michelle Vieth, luego de que su hijo Leandro hablara de un distanciamiento con la actriz y señalara que habría perdido apoyo económico por su relación sentimental. Por otro lado, el actor ya se puso el sombrero para echarle porras a Natalia Alcocer en la Segunda Temporada de La Granja VIP. ¡Ojo con la nueva faceta de Adrián Di Monte en la música!