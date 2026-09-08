“Trató de dar su mejor cara”, Lupita Jones hace un balance del reinado de Fátima Bosch y habla de María Vargas
Además de hacer un balance sobre el reinado de Fátima Bosch, Lupita Jones reaccionó a las comparaciones entre Fátima y María Vargas, la nueva reina de México.
Lupita Jones reaccionó a la huida de Fátima Bosch en el aeropuerto y, ahora que el reinado de Fátima llegó a su fin, Lupita Jones hizo un balance de la etapa que estuvo bajo la lupa de principio a fin. ¿Cómo reaccionó Lupita Jones a las comparaciones entre Fátima Bosch y María Vargas, la nueva reina de México? ¡Aquí todos los detalles!