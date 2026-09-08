¡Por chismoso! Alicia Villarreal se lanza contra Arturo Carmona y éste responde: “¡De mí no van a estar hablando!”
Durante su más reciente show en El Paso, Texas, Alicia Villarreal no desaprovechó la oportunidad para lanzarse contra su expareja, Arturo Carmona, por chismoso. ¡Y así respondió!
Alicia Villarreal ofreció un increíble show en El Paso, Texas, en donde no perdió la oportunidad para lanzar un dardo a su expareja, Arturo Carmona, por destapar el embarazo de su hija, Melenie, ante la prensa… Eso sí, el actor no se quedó callado y respondió con un contundente mensaje: “¡De mí no van a estar hablando!”. En cuanto a si existe la posibilidad de un reencuentro con Alicia, ahora que ambos se convertirán en abuelos, esto dijo.