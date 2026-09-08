¡Harta de la prensa! Kenia Os huye de los reporteros en el aeropuerto de la CDMX
Kenia Os está harta de la prensa. La cantante e influencer huyó de la prensa durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México. Así se vivió el tenso momento.
Kenia Os parece estar harta de la prensa. Durante su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete de “K de Karma” evitó responder a las preguntas en torno a sus diversas polémicas y prefirió hacer caso omiso a los reporteros que la esperaban. ¡Así se vivió el tenso momento!