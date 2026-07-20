"¡Puedo durar 38 años más!”, Alejandra Guzmán está lista para volver a los escenarios y recuerda a Silvia Pinal

Tras enfrentar diez cirugías y una delicada operación en las cervicales, Alejandra Guzmán está completamente recuperada y lista para darlo todo en los escenarios. Y es que las hernias que padecía comprometían su movilidad y su desempeño en el escenario; por ello, ‘La Reina de Corazones’ celebra a lo grande estar de vuelta.