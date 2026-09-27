Venga La Alegría | Programa 27 de septiembre 2026 Parte 1 | La Rocola, brochetas en adobo, horóscopos y Benditas Mujeres

Revive la primera parte de Venga La Alegría Fin De Semana del programa de este 27 de septiembre. Tuvimos la visita de Paco Arango, quien hace una labor increíble para ayudar a niños con cáncer. Ismael Zhu “El Chino” nos enseñó a hacer paso por paso unas deliciosas brochetas en adobo.