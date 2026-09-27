Venga La Alegría | Programa 26 de septiembre 2026 Parte 2 | Match VIP, juegos, música y concurso de quebradita
Match VIP llegó con todo y alguien encontró el amor en quien menos esperaba, dale play y revive todo lo que pasó en la sección.
¿Te perdiste el programa del 26 de septiembre? ¡No te preocupes! Aquí puedes revivir todo lo que pasó, de la sección Match VIP, donde hubo varias sorpresas. Jugamos a adivinar las canciones que han marcado a generaciones por varias décadas y vivimos una competencia de quebraditas que nos puso los nervios de punta.