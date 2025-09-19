“No estás interpretando”, Daniela Parra cantó “Amor a primera vista” en La Academia VLA y Nadia fue contundente
Llena de entusiasmo, Daniela Parra cantó en La Academia VLA “Amor a primera vista”, el tema que Belinda y Los Ángeles Azules convirtieran en éxito. ¡Ojo a lo de Nadia!
TV Azteca
Llena de entusiasmo, Daniela Parra cantó en La Academia VLA “Amor a primera vista”, el tema que Belinda y Los Ángeles Azules convirtieran en éxito. Nadia fue la encargada de criticar su participación y enfatizó que debe trabajar en su actitud.
Galerías y Notas Azteca UNO