“No estás interpretando”, Daniela Parra cantó “Amor a primera vista” en La Academia VLA y Nadia fue contundente

Llena de entusiasmo, Daniela Parra cantó en La Academia VLA “Amor a primera vista”, el tema que Belinda y Los Ángeles Azules convirtieran en éxito. ¡Ojo a lo de Nadia!

