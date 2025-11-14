inklusion logo Sitio accesible
"¡En estos tiempos hace falta escuchar!”, Danna brilla en el evento de La mujer del Año

Durante el evento que celebra a ‘La mujer del Año’, Danna ‘robó cámara': recibió un reconocimiento por su trayectoria y dio un discurso de empoderamiento.

Durante el evento que celebra a ‘La mujer del Año’, Danna fue una de las celebridades que ‘robó cámara’. Y es que, aunque la cantante y actriz decidió saltarse la alfombra roja para entrar directo al evento y así evitar dar declaraciones la prensa, recibió un reconocimiento por 20 años de trayectoria y dio un discurso de empoderamiento.

Mariana Treviño, Camila Fernández, Sofía Aragón, Natalia Téllez y Ceci de la Cueva, aprovecharon la alfombra roja del evento para enviar mensajes de orgullo, empatía y sororidad hacia otras compañeras del medio artístico. Aquí los detalles.

