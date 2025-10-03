¡Belinda brilló en Mentiras All Stars! Así fue su debut en el Teatro Aldama
Haciendo el personaje de Daniela, Belinda debutó con el pie derecho en Mentiras All Stars y, como era de esperarse, la ovación no se hizo esperar.
TV Azteca
Haciendo el personaje de Daniela, Belinda debutó con el pie derecho en Mentiras All Stars y el público no dudó en documentar cada detalle que sucedió en el Teatro Aldama. Como era de esperarse, la ovación no se hizo esperar al terminar la función.
Galerías y Notas Azteca UNO
- Esta es la verdadera traducción de Ruin The Friendship, nueva canción de Taylor Swift (letra en español e inglés)