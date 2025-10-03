inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Belinda brilló en Mentiras All Stars! Así fue su debut en el Teatro Aldama

Haciendo el personaje de Daniela, Belinda debutó con el pie derecho en Mentiras All Stars y, como era de esperarse, la ovación no se hizo esperar.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Haciendo el personaje de Daniela, Belinda debutó con el pie derecho en Mentiras All Stars y el público no dudó en documentar cada detalle que sucedió en el Teatro Aldama. Como era de esperarse, la ovación no se hizo esperar al terminar la función.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×