¿Ya tiene permiso? Denisse de Kalafe llevaría el legado musical de Juan Gabriel a Brasil

Denisse de Kalafe reveló que está buscando llevar el legado musical de Juan Gabriel a Brasil. ¿Ya consiguió la autorización? Así lo aclaró la compositora de “Señora, señora”.

Tras los rumores que señalan a Iván Aguilera como el supuesto antagonista que frena todo lo que toca el legado de Juan Gabriel, Denisse de Kalafe salió a desmentir la versión y reveló que está buscando llevar el legado musical del ‘Divo de Juárez’ a Brasil. ¿Ya consiguió la autorización? Así lo aclaró la compositora de “Señora, señora”.

