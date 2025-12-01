Revelan detalles de la muerte de querida conductora de TV Azteca

El mundo de la televisión y los concursos de belleza lamentan la muerte de Raquel Escalante. La conductora de TV Azteca Guate y ex Miss Guatemala Intercontinental tenía 28 años de edad y enfrentaba un cáncer de cérvix y una insuficiencia renal.

Noche de proyectos, confesiones y opiniones en La Resolana con el Capi [VIDEO] Los invitados de esta noche llegan con todo a la Resolana con el Capi para contarnos en una charla llena de honestidad, humor y sorpresas sobre sus proyectos profesionales.

La despedida a Raquel Escalante se da principalmente en redes sociales en donde compartía gran parte de su desempeño profesional y su vida personal. En el último tiempo, la conductora da muestras sobre su lucha contra esta dura enfermedad y es por eso que recibía innumerables mensajes de empatía y apoyo.

¿Cómo se confirmó la muerte de Raquel Escalante?

El deceso de Raquel Escalante se produjo el pasado viernes 28 de noviembre y fueron las redes sociales de TV Azteca Guate las encargadas de confirmarlo. “La familia de TV Azteca Guate lamenta profundamente la partida de Raquel Escalante, quien no solo fue una talentosa presentadora, sino una luz que iluminó cada espacio que tocó con su alegría, profesionalismo y calidez humana”, reza el comunicado.

“Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros. Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella”, destacaron desde TV Azteca Guate.

¿De qué murió Raquel Escalante?

Los detalles sobre la muerte de Raquel Escalante fueron confirmados por sus allegados y compañeros de trabajo. Es que la joven nacida en Santa Rosa, Guatemala, había sido diagnosticada de cáncer de cérvix en febrero de 2024 por lo que inició una dura batalla.

Su salud se vio complicada cuando se le diagnosticó una insuficiencia renal por la cual se encontraba en lista de espera para recibir un trasplante de riñón. Lamentablemente, Raquel Escalante falleció el pasado viernes y es por eso que las redes sociales se han inundado con sus fotografías y mensajes en donde los seguidores de la conductora y ex Miss Guatemala Intercontinental la despiden con profundo dolor.