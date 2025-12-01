El posteo premonitorio de la influencer Karen Sofía Quiroz antes de su trágica muerte

El pasado jueves 27 de noviembre, en horas de la noche, la muerte sorprendió a Karen Sofía Quiroz. La influencer conocida como “Bikergirl” se movilizaba en su motocicleta Floridablanca, Colombia, cuando fue embestida por un camión. Su muerte impactó a sus seguidores pero también lo hizo su último posteo que muchos lo tomaron como premonitorio.

¿Vivir con los suegros? El psicólogo Román Hernández explica los pros y los contras TV Azteca [VIDEO] ¿Casarse y vivir con los suegros es buena idea? El psicólogo Román Hernández nos contó los pros, los contras y cómo lograr que la convivencia no termine en un conflicto.

La trágica muerte de Karen Sofía Quiroz ha dejado un gran vació entre los usuarios de diferentes redes sociales que seguían cada uno de los posteos de la joven de 25 años de edad. La influencer se había hecho conocida por sus publicaciones relacionadas con su gran pasión, las motocicletas.

¿Un posteo premonitorio de Karen Sofía Quiroz?

El deceso de Karen Sofía Quiroz se produjo en el lugar del siniestro vial y es que, pese a los esfuerzos por auxiliarla, las heridas sufridas fueron fatales. Mientras las redes sociales daban cuenta de la triste noticias, los seguidores de la influencer se mostraban sorprendidos por el posteo que hizo antes del accidente.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Karen Sofía Quiroz compartió una historia en donde expresó: “Espero no chocar porque estoy manejando sin mis gafas”. En las imágenes se podía observar sus gafas rotas por lo que muchos tomaron el mensaje como premonitorio.

El adiós a Karen Sofía Quiroz

El dolor por la muerte de Karen Sofía Quiroz no cesa y es que son las redes sociales el escenario elegido para depositar el descargo de su fandom. Mensajes de dolor y acompañamiento a la familia de la influencer, abundan y se multiplican en las plataformas digitales.

La familia y amigos de “Bikergirl” despidieron sus restos este sábado 29 de noviembre mediante una ceremonia religiosa celebrada en la capilla del Parque Memorial Tierrasanta, de Santander, Colombia. Flores y una fotografía de Karen Sofía Quiroz acompañaron al ataúd, mientras afuera un grupo de motociclistas hacía rugir los motores como señal de despedida.