¡Lágrimas conmovedoras! Así despedimos a Kike Mayagoitia para integrarse a La Granja VIP
Kike Mayagoitia dejará Venga La Alegría para convertirse en granjero de La Granja VIP y, junto a su esposa Cynthia, le deseamos la mejor de las suertes. ¡Revive el emotivo momento!
TV Azteca
Kike Mayagoitia dejará Venga La Alegría para convertirse en granjero de La Granja VIP y, junto a su esposa Cynthia, le deseamos la mejor de las suertes. Revive el emotivo momento, las palabras de nuestro apuesto conductor, la dinámica ‘de huevos’ que le hicimos y la sorpresa de los destrampados.
Galerías y Notas Azteca UNO