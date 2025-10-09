inklusion logo Sitio accesible
¡Lágrimas conmovedoras! Así despedimos a Kike Mayagoitia para integrarse a La Granja VIP

Kike Mayagoitia dejará Venga La Alegría para convertirse en granjero de La Granja VIP y, junto a su esposa Cynthia, le deseamos la mejor de las suertes. ¡Revive el emotivo momento!

Kike Mayagoitia dejará Venga La Alegría para convertirse en granjero de La Granja VIP y, junto a su esposa Cynthia, le deseamos la mejor de las suertes. Revive el emotivo momento, las palabras de nuestro apuesto conductor, la dinámica ‘de huevos’ que le hicimos y la sorpresa de los destrampados.

