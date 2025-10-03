"¡Me voy con la frente en alto!”, Así se despidió Luis Fernando Peña de La Academia VLA
Luego de una jornada cargada de emociones, se cerraron las votaciones y conocimos al eliminado de La Academia VLA. Al momento, Ana Sophía y Fernanda Ostos se mantienen en lo alto de la tabla de puntuación. Por decisión del público, Luis Fernando Peña abandonó La Academia VLA.
