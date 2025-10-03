inklusion logo Sitio accesible
"¡Me voy con la frente en alto!”, Así se despidió Luis Fernando Peña de La Academia VLA

Tras una jornada cargada de emociones, se cerraron las votaciones y conocimos al eliminado de La Academia VLA. Ana Sophía y Fernanda Ostos se mantienen en lo alto de la tabla.

Luego de una jornada cargada de emociones, se cerraron las votaciones y conocimos al eliminado de La Academia VLA. Al momento, Ana Sophía y Fernanda Ostos se mantienen en lo alto de la tabla de puntuación. Por decisión del público, Luis Fernando Peña abandonó La Academia VLA.

