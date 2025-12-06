Conductora de televisión se desvanece en vivo y esto pasó

Durante la cobertura de un partido de futbol, se vivieron momentos de preocupación debido a que una de las conductoras se desvaneció mientras hacia la transmisión en vivo. Esto se viralizó en las redes sociales y generó mucha incertidumbre.

El hecho se llevó a cabo en el amistoso entre la Selección Femenil de Inglaterra contra el equipo de Ghana. La conductora de televisión que vivió el mal momento, fue Laura Woods. Debido al problema de salud que presentó tuvo que abandonar la transmisión.

¿Qué le ocurrió a la conductora?

Como mencionamos anteriormente, hace unos días se celebró un partido amistoso entre Inglaterra y Ghana. En el momento que se transmitía el encuentro, la reportera Laura Woods comenzó a sentirse mal.

En las imágenes que se viralizaron, se pudo ver a la conductora que estaba en el césped del estadio St.Mary's Stadium. Si bien todo parecía transcurrir con normalidad, en un momento se desvaneció y cayó sobre sus compañeros quienes la agarraron para que no golpeara con el suelo.

👀 👉 LA PRESENTADORA DEPORTIVA BRITÁNICA 🇬🇧 LAURA WOODS SE DESMAYA EN PLENO DIRECTO DURANTE LA TRANSMISIÓN DE UN PARTIDO.https://t.co/N3cE39PwDv pic.twitter.com/P2hv9D4wMt — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) December 5, 2025

La cadena de televisión tomó la decisión de cortar la transmisión y cambiar la toma. Luego se fueron a un comercial y cuando volvieron Laura Woods fue sustituida por Katie Shanahan. Explicaron que su compañera tuvo que abandonar el programa por una enfermedad.

¿Quién es Laura Woods?

Laura Woods es una famosa conductora de televisión especializada en deportes de38años de edad. Su trabajo la ha llevado a destacarse en las transmisiones de futbol femenino y masculino. Por el momento está colaborando con TNT Sports.

Después de lo ocurrido, su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales. En Instagram registró actividad donde explicó que fue lo que le había pasado.

Allí comentó que los médicos le dijeron que todo fue producto un virus por lo que tenía que hacer reposo e hidratación. Así es que la conductora de 38 años manifestó que se encuentra bien de salud.

“Perdón por preocupar a todos, estoy bien, probablemente sea un virus; solo necesito un poco de descanso e hidratación”, compartió.

