¡Eiza González vuelve a cantar! La actriz sorprende con este impresionante cover en inglés

¡Eiza González vuelve a cantar! Tras más de una década desde el lanzamiento de su último álbum de estudio, la actriz mexicana sorprendió a sus seguidores al publicar un video, en su cuenta oficial de TikTok, haciendo un cover en inglés del éxito ‘So Easy (To Fall In Love)’ de Olivia Dean. Como era de esperarse, el audiovisual dejó boquiabierto a más de uno, pues, si bien Eiza se ha mantenido alejada de la música para enfocarse en su carrera actoral, su voz sigue siendo impresionante.

El video ya cuenta con más de un millón de reproducciones en TikTok, así como miles de likes y cientos de comentarios de fans pidiendo que regrese a la música de manera profesional o que, en su defecto, suba videos cantando sus antiguos éxitos. Entre las canciones más pedidas destacan ‘Masoquismo’ y ‘Te Acordarás de Mí’.

¿Cuántos álbumes tiene Eiza González?

Eiza González inició su carrera como actriz en novelas mexicanas, donde llegó a cantar como parte del soundtrack oficial de las producciones, pero no fue hasta 2009 que lanzó su primer álbum de estudio con Contracorriente. Tres años después, en 2012, publicó su segundo y último disco, Te Acordarás de Mí. Desde entonces, sólo ha lanzado un par de sencillos, como “Nueva Obsesión” (2020) y “Fearless” (2021), un dueto perteneciente a la cinta animada Spirit Untamed.

¿Por qué Eiza González dejó de cantar?

Eiza González optó por dejar la música para probar suerte como actriz en Hollywood. Su plan rindió frutos y hoy es una de las actrices latinas más codiciadas en la industria del cine y la televisión. Entre sus filmes más populares destacan cintas como Baby: El Aprendiz del Crimen (2017), Bloodshot (2020), Ambulancia (2022), Guerra sin Reglas (2024) y, la más reciente, Fuente de la Eterna Juventud (2025), donde comparte créditos con Natalie Portman, John Krasinski y Domhnall Gleeson.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Eiza González?

Actualmente, la mexicana se encuentra inmersa en diversos proyectos, cuya fecha de estreno está programada para el próximo año. Entre las películas con la actuación de Eiza González que ya están en post-producción destacan Me encantan los Boosters, Mike & Nick & Nick & Alice, y En el Gris, que cuenta con un elenco de primer nivel, con estrellas como Rosamund Pike, Jake Gyllenhaal y Henry Cavill.