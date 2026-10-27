¡Exclusiva! Así honrará Pee Wee el recuerdo de su padre

Pee Wee honrará el recuerdo de su padre Horacio Salinas a un año de su partida el próximo Día de Muertos; así lo reveló en exclusiva para VLA. Además de revelar el platillo favorito de su padre que no puede faltar en la ofrenda, Pee Wee compartió su felicidad por la aceptación que ha tenido su reciente sencillo. ¡Aquí los detalles!