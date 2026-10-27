“La recuerdo siempre contenta”, Así rememora Mayra Rojas a su hermana Lorena y a Xavier Ortiz

Mayra Rojas se conmovió al encontrar una fotografía de su hermana Lorena en la ofrenda de Día de Muertos que la producción del musical Malinche montón en el Frontón México. Por otro lado, recordó a su exnovio en la juventud Xavier Ortiz, con quien habría tenido la oportunidad de hablar poco antes de su fallecimiento, y reveló si su hija Luciana tiene interés por la actuación. ¿Mayra Rojas tiene interés por dejar la soltería? ¡Checa todo lo que compartió la actriz y conductora!