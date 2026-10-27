Kunno quiere que Bebeshita traicione a Kevyn Contreras en La Granja VIP y “mete cizaña” sobre su relación (VIDEO)

Bebeshita se convirtió en la primera mujer Capataz de La Granja VIP, lo que significa que deberá tomar decisiones importantes. Y para hacer lo más conveniente para su equipo, Kunno le aconsejó que considerara la posibilidad de mandar a Kevyn Contreras al Duelo de Nominación, un movimiento que si bien podría poner en riesgo su romance, para él es completamente lógica si toman en cuenta que en otras ocasiones, “Bicolor” le ha dejado claro que él piensa seguir todas las estrategias de sus aliados.