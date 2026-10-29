¡Las Catrinas vestidas de negro son cosa del pasado! Checa estas ideas para looks de Catrina y róbate todas las miradas
Roba todas las miradas este Día de Muertos inspirándote en esta pasarela con las mejores ideas de Catrinas llenas de color. ¡Mucho ojo a los accesorios!
El Día de Muertos, una de las tradiciones mexicanas favoritas, está a la vuelta de la esquina. Por eso, Kristal Silva presentó en Ponte Bonita una increíble pasarela con las mejores ideas de Catrinas, pensados en resaltar la silueta femenina. ¡Ojo a las flores, los sombreros y más accesorios!