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La Granja VIP 24/7
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Natalia Alcocer FULMINA a Bebeshita tras el rechazo de Pablo Montero en La Granja VIP: “Me da miedo” (VIDEO)

Luego de que Pablo negó rotundamente tener interés en Bebeshita, Natalia habló sobre este incómodo momento de La Granja VIP y cómo podría perjudicarla más.

Pablo Montero no quiere que sigan adjudicándole un pasado con Bebeshita en La Granja VIP y negó que tuvieran algo romántico. Esta situación sorprendió a muchos de los Granjeros y Natalia criticó la actitud que su compañero tomó, pues tal como le dijo a Niurka, le pareció increíble todo lo que se dijeron y que no le importara que Kevyn Contreras estuviera escuchando.

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