Natalia Alcocer FULMINA a Bebeshita tras el rechazo de Pablo Montero en La Granja VIP: “Me da miedo” (VIDEO)
Luego de que Pablo negó rotundamente tener interés en Bebeshita, Natalia habló sobre este incómodo momento de La Granja VIP y cómo podría perjudicarla más.
Pablo Montero no quiere que sigan adjudicándole un pasado con Bebeshita en La Granja VIP y negó que tuvieran algo romántico. Esta situación sorprendió a muchos de los Granjeros y Natalia criticó la actitud que su compañero tomó, pues tal como le dijo a Niurka, le pareció increíble todo lo que se dijeron y que no le importara que Kevyn Contreras estuviera escuchando.